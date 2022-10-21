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OTOMATİK OYNAT
00:21
5 bin sentetik hapla yakalanan şüpheli tutuklandı | Video 21.10.2022 | 20:49
00:29
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Batman’da tır ile yolcu otobüsü çarpıştı | Video 21.10.2022 | 20:16
15:11
02:09
Batman’da tır ile yolcu otobüsü çarpıştı: 1 ölü, 21 yaralı | Video 21.10.2022 | 19:54
05:05
Burkina Faso’da İbrahim Traore devlet başkanı olarak yemin etti | Video 21.10.2022 | 18:39
01:41
Başkent'te liseli öğrencilerin silahlı bıçaklı kavgası kamerada | Video 21.10.2022 | 18:24
00:48
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EGM personelinin sorunlarını çözmek için kolları sıvadı | Video 21.10.2022 | 16:49
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Binali Yıldırım'ı taşıyan ambulans uçak İstanbul'a indi | Video 21.10.2022 | 16:03
01:36
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Başkan Erdoğan "Blokzincir İstanbul" programında konuştu | Video 21.10.2022 | 14:46
04:51
CHP Tekirdağ’dan toplu istifa açıklaması | Video 21.10.2022 | 14:42
02:48
Mehmet Barlas | İngiltere'nin 6 haftalık başbakanı neden istifa etti? 21.10.2022 | 14:44
03:56
Mahmut Övür | Adaylığı ölümüne istiyor 21.10.2022 | 14:40
04:43
Melih Altınok | Ondan sonra vay efendim Teğmen Çelebi niye AK Parti'ye gitti 21.10.2022 | 14:37
04:42
Burhanettin Duran | Yeni jeopolitik Ankara ve Bakü'nün imkânları 21.10.2022 | 14:33
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Başkan Erdoğan: "Kılıçdaroğlu, bu işin acemisi" | Video 21.10.2022 | 12:24
Batman’da yolcu otobüsünün kum yüklü tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.