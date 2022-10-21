Video Haber Batman’da tır ile yolcu otobüsü çarpıştı: 1 ölü, 21 yaralı | Video
Batman’da tır ile yolcu otobüsü çarpıştı: 1 ölü, 21 yaralı | Video

Batman’da tır ile yolcu otobüsü çarpıştı: 1 ölü, 21 yaralı | Video

21.10.2022 | 19:54

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Batman’da yolcu otobüsünün kum yüklü tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

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