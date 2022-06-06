SON DAKİKA: İETT’de kadın yolcunun fotoğrafını çekince ortalık karıştı! Dakikalarca yalvardı: Yapmayın, ben mühendisim...

"BEN MÜHENDİSİM"

Şahıs kendisini bırakması için yolcuya yalvarırken, yolcu kaçabileceği gerekçesi ile yakasını bırakmadı. Şahsın bu sırada, "Ben mühendisim, neden kaçayım?" dediği duyuldu. Sık sık kendisini bırakması için yalvaran şahıs, polise teslim edildi.

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YAŞANANLAR ANBEAN KAYDEDİLDİ

Yolcunun fotoğraflarını çeken şahsın yakalandığı an ve sonrasında yaşananlar saniye saniye kaydedildi.