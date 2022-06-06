SON DAKİKA: İETT’de kadın yolcunun fotoğrafını çekince ortalık karıştı! Dakikalarca yalvardı: Yapmayın, ben mühendisim...

İstanbul'da İETT otobüsünde kadın yolcunun fotoğraflarını çeken adam fark edilince yakalanıp polise teslim edildi. Fotoğrafları çektiğini inkar eden adam, kendisini yakalayan yolcuya bırakması için uzun süre yalvardı. Yolcuların büyük tepkisi ile karşılaşan şahıs polise teslim edildi. Yaşanan o anlar bir cep telefonu tarafından kayıt altına alındı.
KADIN YOLCUNUN FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİ
Acarlar Sitesi-Üsküdar seferini yapan 16 M kodlu otobüste meydana gelen olayda, elbiseli bir kadının fotoğrafları yan koltuğunda oturan erkek yolcu tarafından çekildi.
"BEN MÜHENDİSİM"
Şahıs kendisini bırakması için yolcuya yalvarırken, yolcu kaçabileceği gerekçesi ile yakasını bırakmadı. Şahsın bu sırada, "Ben mühendisim, neden kaçayım?" dediği duyuldu. Sık sık kendisini bırakması için yalvaran şahıs, polise teslim edildi.
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YAŞANANLAR ANBEAN KAYDEDİLDİ
Yolcunun fotoğraflarını çeken şahsın yakalandığı an ve sonrasında yaşananlar saniye saniye kaydedildi.