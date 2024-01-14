Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon! Hasan Seburi etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 14.1.2024 09:59 Son Güncelleme: 14.1.2024 10:35

Son dakika: MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon! Hasan Seburi etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: MİT, Türkiye'ye yönelik istihbarat toplama, keşif ve gözetleme faaliyeti yürüttüğü tespit edilen terör örgütü PKK/KCK mensubu Hasan Seburi'yi, Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.

Son dakika: MİT’ten Süleymaniye’de nokta operasyon! Hasan Seburi etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi: MİT, Türkiye'ye yönelik istihbarat toplama, keşif ve gözetleme faaliyeti yürüttüğü tespit edilen terör örgütü PKK/KCK mensubu Hasan Seburi'yi, Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.

Irak Pencevin kırsalında faaliyet gösteren, örgüte 2023'te İran'dan katılan Redur Baz kod adlı Hasan Seburi MİT tarafından Süleymaniye'de nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Örgüte yeni katılan Hasan Seburi, MİT'in saha ajanları tarafından takibe alındı. İstihbarat toplam ve keşif/gözetleme faaliyetlerinde kullanılmak üzere eğitim aldığı tespit edildi. İran asıllı Redur Baz kod adlı Hasan Seburi'ye operasyon düzenlenmesi için düğmeye basıldı.

MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon! Hasan Seburi etkisiz hale getirildi | Video

PKK/KCK mensubu Hasan Seburi'nin yeri, MİT'in örgüt içerisindeki saha ajanları tarafından tespit edildi.

Türkiye'ye yönelik istihbarat toplama, keşif/gözetleme faaliyetlerinde kullanılması planlanan terörist, MİT tarafından nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

YERİNİ SAHA AJANLARI TESPİT ETTİ

PKK/KCK mensubu Hasan Seburi'nin yeri, MİT'in örgüt içerisindeki saha ajanları tarafından tespit edildi.

Türkiye'ye yönelik istihbarat toplama, keşif/gözetleme faaliyetlerinde kullanılması planlanan terörist, MİT tarafından nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

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Son dakika: MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon! Hasan Seburi etkisiz hale getirildi
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