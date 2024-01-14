Video Haber MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon! Hasan Seburi etkisiz hale getirildi | Video
MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon! Hasan Seburi etkisiz hale getirildi | Video

MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon! Hasan Seburi etkisiz hale getirildi | Video

14.01.2024 | 10:12

MİT, Türkiye'ye yönelik istihbarat toplama, keşif ve gözetleme faaliyeti yürüttüğü tespit edilen terör örgütü PKK/KCK mensubu Hasan Seburi'yi, Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.

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