Son dakika: Sinop açıklarında kuru yük gemisinde yangın!

Son dakika haberi... Sinop Bozburun mevkisi açıklarında kuru yük gemisinde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına Deniz Polisi ile Sahil Güvenlik ekiplerince müdahale edildi. Yangında yaralanan ve dumandan etkilenenler ise Sinop Limanı'na getirilerek hastaneye kaldırıldı.

Sinop açıklarındaki gemide yangın | VİDEO

Sinop Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"20 Aralık 2022 tarihinde saat 20.30 sıralarında Sinop'ta denizin 3 mil açıklarında Malta bayraklı Bata isimli yük gemisinde (130 metre boyunda, 17 mürettebatın mevcut olduğu değerlendirilmektedir.) yangın meydana geldiği bilgisi alınmıştır.

Samsun Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına bağlı helikopter, Sinop 72'nci Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve Sinop Liman Başkanlığı koordinesinde balıkçı gemileri ile birlikte yangına müdahale edilmiştir. Gemide (17) mürettebat olduğu bilgisi alınmış olup, olaya ilk müdahale eden ekipler tarafından (1)'i ağır yaralı, (3)'ü hafif yaralı olmak üzere (13) gemi mürettebatı kurtarılmıştır.

Gemi Kaptanının hayatını kaybettiği değerlendirilmektedir. Yangın geminin kamaralar (yaşam alanı) bölümünde halen devam etmekte olup, geriye kalan (3) mürettebatı kurtarma çalışmalarına devam edilmektedir" denildi.

Gemideki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.