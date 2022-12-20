Sinop açıklarındaki gemide yangın | VİDEO

Son dakika haberi... Sinop açıklarında bir gemide çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Konu ile ilgili açıklama yapan Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, "Sinop açıklarında büyük bir kuru yük gemisinde yangın çıktı. Gemide 17 personel olduğu tahmin ediliyor" ifadelerini kullandı.