Son dakika: Sinop açıklarında kuru yük gemisinde yangın: Yaralılar var | Video

Son dakika haberi...Sinop’un 5 mil açıklarında Bozburun mevkiinde malta bayraklı Bata isimle yük gemisinde yangın çıktı. Saat 22.30 sularında çıkan yangına deniz polisi ve sahil güvenlik anında müdahale etti. Gemi kaptanının kayıp olduğunu belirlenirken yaralanan ve dumandan etkilenen 3'ü ağır 16 kişi dehastaneye kaldırıldı.