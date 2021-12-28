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Giriş Tarihi: 28.12.2021 10:20 Son Güncelleme: 28.12.2021 10:30

3 çocuk annesi Meryem Yılmaz'ın katili yakalandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
3 çocuk annesi Meryem Yılmaz’ın katili yakalandı

İstanbul Esenyurt'ta  parkta 15 yerinden bıçaklanarak öldürülen Meryem Yılmaz’ın katil zanlısı otobüs ile Gaziantep’e kaçarken yakalandı. O anlar polis kamerası tarafından kaydedildi. Şüpheli Erdal D.’nin Yılmaz’ın kendisinden ayrılmasını istemediği ve kıskançlık krizine girdiği öne sürüldü.

Esenyurt, Battalgazi Mahallesinde 24 Aralık 2021 tarihinde saat 17.50 sıralarında meydana gelen olayda bir parktan gelen kadın çığlığı ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri bıçaklanmış bir kadınla karşılaştı. Karın ve sırt bölgesinden birçok kez bıçaklanan kadın kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Ölen kadının 3 çocuk annesi Meryem Yılmaz olduğu belirlendi.



Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada Meryem Yılmaz'ın, otobüslerde muavinlik yapan Erdal D. ile gönül ilişkisi olduğu ancak 6 ay önce ayrıldıkları belirlendi. Ancak ayrılığa rağmen Meryem Yılmaz'ı rahatsız etmeye devam eden Erdal D.'nin olay günü kadınla parkta buluştuğu öğrenildi. Burada ikili arasında yaşanan kavga sırasında kıskançlık krizine giren Erdal D.'nin Meryem Yılmaz'ı bıçaklayarak öldürdüğü tespit edildi.

OTOBÜSTE OPERASYON

Polis ekipleri şüphelinin olayın hemen ardından şehirlerarası otobüse binerek Gaziantep'e doğru hareket ettiği bilgisine ulaştı. Bu gelişme üzerine harekete geçen bir ekip şüphelinin içinde bulunduğu yolcu otobüsünü Ankara yakınlarında durdurdu. Araçta bulunan şüpheli Erdal D. gözaltına alındı. Otobüse yapılan operasyon ise polis kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.



CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İstanbul'a getirilerek Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheli Erdal D.'nin pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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3 çocuk annesi Meryem Yılmaz'ın katili yakalandı
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