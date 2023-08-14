TMO patlamasında ölü sayısı 2’ye yükseldi

Öte yandan, üzücü olayda yaralanan 7 kişi taburcu oldu. Tedavileri devam eden 5 kişiden durumu ağır olan Elif Dayıoğlu'ndan ise acı haber sabah saatlerinde geldi. Dayıoğlu, tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Patlama ile ilgili hala 4 kişinin tedavisi ise devam ediyor.

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