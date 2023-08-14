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Giriş Tarihi: 14.8.2023 10:18 Son Güncelleme: 14.8.2023 10:25

TMO patlamasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

Kocaeli Derince ilçesinde, Toprak Mahsulleri Ofisi'ne ait siloda meydana gelen patlamada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Ekrem Kalkan'dan sonra Elif Dayıoğlu'da hayatını kaybetti.

ABBAS ÇAKAR
TMO patlamasında ölü sayısı 2’ye yükseldi

Kocaeli'nin Derince ilçesi Toprak Mahsulleri Ofisi'ne ait siloda, 01 Temmuz 2023 günü saat 14.45 sularında büyük bir patlama yaşandı. Patlamada, 13 silo ve 1 idari bina zarar görürken, 3'ü ağır 12 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kocaeli Şehir Hastanesi ve Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Olay sonrası ilk olarak Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen, daha sonra İstanbul Kartal Hastanesinde tedavi altına alınan Ekrem Kalkan, geçtiğimiz Çarşamba günü yaşamını yitirdi.

Öte yandan, üzücü olayda yaralanan 7 kişi taburcu oldu. Tedavileri devam eden 5 kişiden durumu ağır olan Elif Dayıoğlu'ndan ise acı haber sabah saatlerinde geldi. Dayıoğlu, tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Patlama ile ilgili hala 4 kişinin tedavisi ise devam ediyor.

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TMO patlamasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
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