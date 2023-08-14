TMO patlamasında ölü sayısı 2’ye yükseldi

Kocaeli'nin Derince ilçesi Toprak Mahsulleri Ofisi'ne ait siloda, 01 Temmuz 2023 günü saat 14.45 sularında büyük bir patlama yaşandı. Patlamada, 13 silo ve 1 idari bina zarar görürken, 3'ü ağır 12 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kocaeli Şehir Hastanesi ve Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.
ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ
Olay sonrası ilk olarak Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen, daha sonra İstanbul Kartal Hastanesinde tedavi altına alınan Ekrem Kalkan, geçtiğimiz Çarşamba günü yaşamını yitirdi.