Son dakika: Kocaeli’de TMO silosundaki patlamada bir kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ordu'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Yumaklı, Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosundaki patlamada yaralanan bir kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Patlamada yaralananlardan 5'inin tedavisi ise sürüyor.
3'Ü AĞIR 12 KİŞİ YARALANMIŞTI
İlçenin sahil kesimindeki TMO Kocaeli Başmüdürlüğü liman silosunda önceki gün patlamada 3'ü ağır 12 kişi yaralanmış, TMO'nun 60 silosundan 13'ü etkilenmişti.