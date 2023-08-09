Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Kocaeli'de TMO silosundaki patlamada bir kişi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 9.8.2023 10:50 Son Güncelleme: 9.8.2023 10:59

Son dakika: Kocaeli'de TMO silosundaki patlamada bir kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kocaeli'nin Derince ilçesindeki Türkiye Mahsulleri Ofisi (TMO) silosunda meydana gelen patlamada yaralanan bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Son dakika: Kocaeli’de TMO silosundaki patlamada bir kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ordu'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Yumaklı, Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosundaki patlamada yaralanan bir kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Patlamada yaralananlardan 5'inin tedavisi ise sürüyor.

3'Ü AĞIR 12 KİŞİ YARALANMIŞTI

İlçenin sahil kesimindeki TMO Kocaeli Başmüdürlüğü liman silosunda önceki gün patlamada 3'ü ağır 12 kişi yaralanmış, TMO'nun 60 silosundan 13'ü etkilenmişti.

Yaralılardan 6'sı dün taburcu edilmiş, yoğun bakımdaki 3 yaralıdan 1'i olan Ekrem Kalkan İstanbul'daki Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti.

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Son dakika: Kocaeli'de TMO silosundaki patlamada bir kişi hayatını kaybetti
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