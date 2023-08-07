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Haberler Yaşam Son dakika: Kocaeli'de TMO silosunda patlama! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi, yaralılar var
Giriş Tarihi: 07.08.2023 15:26 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 15:58

Son dakika: Kocaeli'de TMO silosunda patlama! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi, yaralılar var

Son dakika haberleri: Kocaeli'de Derince limanı yakınlarındaki Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) ait siloda patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'dan patlamaya ilişkin son bilgileri paylaştı. Patlamanın gemiden buğday aktarımı sırasında gerçekleştiğini belirten Yavuz, "2'si ağır 10 kişi yaralandı. Enkaz altında kimse yok." ifadelerini kullandı. Öte yandan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ise yaptığı açıklamada, bölgedeki ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini belirterek, "Arkadaşlar incelemelerini tamamladıktan sonra bilgilendirme yapacağız." dedi.

ABBAS ÇAKAR
Son dakika: Kocaeli’de TMO silosunda patlama! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi, yaralılar var

Son dakika haberleri: Kocaeli'nin Derince ilçesinde faaliyet gösteren toprak mahsulleri ofisinde patlama meydana geldi.

Son dakika: Kocaeli’de TMO silosunda patlama! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi, yaralılar var

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İlk belirlemelere göre patlama nedeniyle 5 kişi yaralandı. Patlamanın ardından bölgeye itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Son dakika: Kocaeli’de TMO silosunda patlama! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi, yaralılar var

Son Dakika: Kocaeli'de TMO silosunda patlama! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi | Video

Son dakika: Kocaeli’de TMO silosunda patlama! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi, yaralılar var

BAZI DAİRELERİN CAMLARI PATLADI

Öte yandan, patlamanın şiddetiyle oluşan basınçtan ötürü Derince'de bazı binalarda dairelerin camlarının patladığı belirtildi.

Son dakika: Kocaeli’de TMO silosunda patlama! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi, yaralılar var

Patlamanın ardından çıkan yangını söndürmek için ekiplerin başlattığı çalışma devam ediyor.

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