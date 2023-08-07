Haberler Yaşam Son dakika: Kocaeli'de TMO silosunda patlama! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi, yaralılar var

Giriş Tarihi: 07.08.2023 15:26 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 15:58

Son dakika: Kocaeli'de TMO silosunda patlama! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi, yaralılar var

Son dakika haberleri: Kocaeli'de Derince limanı yakınlarındaki Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) ait siloda patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'dan patlamaya ilişkin son bilgileri paylaştı. Patlamanın gemiden buğday aktarımı sırasında gerçekleştiğini belirten Yavuz, "2'si ağır 10 kişi yaralandı. Enkaz altında kimse yok." ifadelerini kullandı. Öte yandan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ise yaptığı açıklamada, bölgedeki ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini belirterek, "Arkadaşlar incelemelerini tamamladıktan sonra bilgilendirme yapacağız." dedi.