Son Dakika: Kocaeli'de TMO silosunda patlama! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi | Video

Son dakika haberleri: Kocaeli'de Derince limanı yakınlarındaki Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) ait siloda patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, patlama nedeniyle 10 kişinin yaralandığı ve 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.