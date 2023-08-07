Kocaeli Derince Limanı çevresinde patlama! İşte TMO silosundaki patlama anının görüntüsü... | Video

Son dakika haberleri: Kocaeli'de Derince limanı yakınlarındaki Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) ait siloda patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, patlama nedeniyle 10 kişinin yaralandığı ve 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Patlamanın ardından olay yerine gelen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, yaptığı açıklamada, bölgedeki ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini belirterek, "Yaralanan vatandaşlarımız hastaneye sevk edildi. Arkadaşlar incelemelerini tamamladıktan sonra bilgilendirme yapacağız." ifadelerini kullandı.