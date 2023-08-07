Kocaeli’de silo patlaması: Vali’den patlama ile ilgili açıklama! | Video
Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosunda patlama meydana geldi. İlçenin sahile yakın kesiminde saat 14.40 sıralarında TMO Kocaeli Başmüdürlüğü liman silosunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Yoğun duman ve toz bulutuna neden olan patlama sonucu bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Patlama sesi Körfez'in birçok kesiminden duyuldu. Vali Seddar Yavuz, patlamaya ilişkin açıklama yaptı.
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