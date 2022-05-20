Son dakika: Bu kadarına pes! Uyuşturucu yetiştirmek için böbreğini sattı

Son dakika haberleri... Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak Çankaya İlçesi Çayyolu mahallesinde 3 katlı bir villada esrar yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Narkotik ekiplerinin villalaya düzenlediği operasyonda 470 adet kök esrar maddesi elde etmeye elverişli 'Hint Keneviri Bitkisi' ve bu bitkiyi yetiştirmede kullanan düzenekler ele geçirirken M.Y, İ.A ve M.A.Y isimli uyuşturucu tacirleri gözaltına alındı.