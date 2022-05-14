Vatandaşları dolandırıp işte böyle dalga geçtiler! Pes dedirten görüntü





PARAVAN ŞİRKETLER 60 YAŞINDAKİ KİŞİ ÜZERİNE

İleriler suç örgütü, 13 paravan şirketi özellikle yakalansa bile ceza almayacağı düşündükleri 60 yaşındaki birinin üzerine yaptı. Dolandırıcılar araç alım satım sitesi üzerinde yüksek kilometreli araçları tespit etmelerinin ardından paravan şirketler adına açtıkları tek kullanımlık GSM hatlar ile araç sahiplerini arayarak anlaşma sağladı. Araç başına satış yapan elemanlar, anlaştıkları araçları kendi üzerine aldı. Dolandırıcılar alınan araçların önce plaka değişikliği ardından da kurdukları paravan şirketler üzerinden birbirine satış işlemi. Örgüt lideri ve yöneticiler, 'Şirketler bizim üzerimize değil, satışları biz yapmıyoruz. Hiçbir yerde adımız geçmiyor' şeklinde konuşma yaptıkları ortaya çıktı.