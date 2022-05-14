Vatandaşları dolandırıp işte böyle dalga geçtiler! Pes dedirten görüntü | Video

Ankara'da kilometresi yüksek olan tam 211 aracın göstergesinde oynama yaparak satan ve buradan gelen parayla tefecilik yoluyla 450 vatandaşın hayatını karartan Haydar İleriler'in lideri olduğu İleriler Suç Örgütü'nün pes dedirten bir videosuna ulaşıldı. 13 paravan şirket üzerinden büyük vurgun yapan suç örgütü Ankara Mali Şube polisinin operasyonuyla çökertilmiş, çok sayıda örgüt üyesi tutuklanmıştı. Suç örgütü üyelerinin, dolandırdıkları vatandaşların deste deste parasını alay ederek saydıkları pişkinlik dolu görüntülerde, örgüt üyesi Cem İ. elindeki binlerce liralık para destesini sayarken parmak ıslatma aparatı olarak örgüt üyesi Durmuş Ö.'nün dilini kullandı. İkili birbirine dil çıkararak gülüşürken, arka planda ise telefon görüşmesinde başka bir mağduru tuzağa çekmeye çalıştıkları ortaya çıktı.

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçu işleyen "İleriler" suç örgütünün 35 üyesine operasyon düzenleyerek çökermişti. Örgütün, yüksek faizle tefecilik yaparak 200 kişiyi borçlandırdığı ve ödeme yapamayan kişilere boş senet imzalatarak mal varlıklarına ipotek koydurduğu ortaya çıkmıştı.Tefeciliğin yanında kurdukları 13 paravan şirket üzerinden satın aldıkları yüksek kilometre araçların kilometrelerini düşürme yöntemiyle 211 aracın satışını yaptıkları tespit edilmişti. Mali polis ilk incelemesinde Haydar İleriler liderliğinde, oğlu, iki kardeşi ve yeğeni ile birlikte suç örgütünü kurduklarını ve ihtiyacı olan vatandaşa yüksek faiz ile tefecilik yaptığını tespit etti. Suç örgütü, satın aldıkları yüksek kilometreli araçların kilometresini düşürme yöntemiyle vatandaşa sattıkları buradan elde ettikleri geliri ise tefeye sermaye yaptıklarını belirlemişti.

SORUŞTURMA 4 AŞAMA DA YÜRÜTÜLDÜ

Mali polis, TÜVTÜRK, Noterler Birliği ve araç alım satım sitesi ile yazışma yaparak HGS (Geçmiş Muayene Bilgisi) ve satılan araçların bilgilerini talep etti. Ardından aracı örgüte ilk satan kişi kaç kilometrede sattığı ve örgütten son alan kişinin kaç kilometreden alındığı bilgisi teyit edildi. Mali polis çalışmalarını 4 aşamada devam ederken ileriler suç örgütünü işlerini yürüttüğü oto galeri dükkanına kamera yerleştirdi. Kameradan habersiz olan örgüt, vatandaşları nasıl dolandırdıklarını konuşmalarında tek tek itiraf etti.