Video Yaşam Vatandaşları dolandırıp işte böyle dalga geçtiler! Pes dedirten görüntü | Video
Vatandaşları dolandırıp işte böyle dalga geçtiler! Pes dedirten görüntü | Video

Vatandaşları dolandırıp işte böyle dalga geçtiler! Pes dedirten görüntü | Video

14.05.2022 | 09:56

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Vatandaşları dolandırıp işte böyle dalga geçtiler! Pes dedirten görüntü | Video 00:23
Vatandaşları dolandırıp işte böyle dalga geçtiler! Pes dedirten görüntü | Video 14.05.2022 | 09:56
Polisten kaçtılar, kaza yapınca böyle yakalandılar! O anlar kamerada | Video 02:13
Polisten kaçtılar, kaza yapınca böyle yakalandılar! O anlar kamerada | Video 14.05.2022 | 09:41
İstanbul’da ’Trafik Haftası’ böyle kapandı! Galata Kulesi’ne ‘Güvenli Trafik’ slaytı | Video 00:20
İstanbul’da 'Trafik Haftası' böyle kapandı! Galata Kulesi'ne ‘Güvenli Trafik’ slaytı | Video 13.05.2022 | 22:33
Pakistan’da aşırı sıcaktan bunalan filler banyo yaptı | Video 02:38
Pakistan’da aşırı sıcaktan bunalan filler banyo yaptı | Video 13.05.2022 | 17:45
Tartıştığı husumetlisine kurşun yağdırdı: 1 ölü 1 yaralı | Video 02:54
Tartıştığı husumetlisine kurşun yağdırdı: 1 ölü 1 yaralı | Video 13.05.2022 | 17:03
Isparta’da sürücü park halindeki araca vurup kaçtı! O anlar kamerada | Video 00:14
Isparta'da sürücü park halindeki araca vurup kaçtı! O anlar kamerada | Video 13.05.2022 | 16:46
Yakalanacağını anlayınca kendisini 10. kattan boşluğa bıraktı | Video 01:00
Yakalanacağını anlayınca kendisini 10. kattan boşluğa bıraktı | Video 13.05.2022 | 15:04
Siirt’te bir araçta 6 kilogram eroin ele geçirildi | Video 00:33
Siirt’te bir araçta 6 kilogram eroin ele geçirildi | Video 13.05.2022 | 15:53
Müge Anlı’da araştırılan Muhammet Burhan cinayetinde düğüm çözülüyor! İtiraf konuşmasında o ismi işaret etti | Video 04:35
Müge Anlı'da araştırılan Muhammet Burhan cinayetinde düğüm çözülüyor! İtiraf konuşmasında o ismi işaret etti | Video 13.05.2022 | 15:33
Arnavutköy’de sokak ortasında görülen yılan korku dolu anlar yaşattı | Video 04:18
Arnavutköy'de sokak ortasında görülen yılan korku dolu anlar yaşattı | Video 13.05.2022 | 15:13
Tapu kavgasında taş ve sopalar konuştu: 10 yaralı | Video 02:48
Tapu kavgasında taş ve sopalar konuştu: 10 yaralı | Video 13.05.2022 | 15:11
Kastamonu’da iki ev ve samanlık alevlere teslim oldu | Video 06:03
Kastamonu’da iki ev ve samanlık alevlere teslim oldu | Video 13.05.2022 | 15:15
MSB, yeni doğan bebeğin imdadına yetişti | Video 01:04
MSB, yeni doğan bebeğin imdadına yetişti | Video 13.05.2022 | 15:09
Pendik’te lüks otomobilin çarptığı ticari araç yan yattı: 1 yaralı | Video 02:33
Pendik’te lüks otomobilin çarptığı ticari araç yan yattı: 1 yaralı | Video 13.05.2022 | 14:38
500 metre uzunluğundaki gelin duvağını tarihi mekanlarda sergiledi | Video 05:11
500 metre uzunluğundaki gelin duvağını tarihi mekanlarda sergiledi | Video 13.05.2022 | 13:53
Bursa’da bir iş merkezinde yangın çıktı | Video 02:17
Bursa’da bir iş merkezinde yangın çıktı | Video 13.05.2022 | 13:57
SON DAKİKA! Bağcılar’da fabrikada yangını | Video 00:44
SON DAKİKA! Bağcılar'da fabrikada yangını | Video 13.05.2022 | 13:53
Aracı üzerlerine sürünce darp etmişlerdi! Gözaltına alındılar | Video 00:12
Aracı üzerlerine sürünce darp etmişlerdi! Gözaltına alındılar | Video 13.05.2022 | 13:36
Pişkin hırsızdan gazetecilere şoke eden tepki: Çek çek, Antalya yakışıklı görsün | Video 01:36
Pişkin hırsızdan gazetecilere şoke eden tepki: "Çek çek, Antalya yakışıklı görsün" | Video 13.05.2022 | 13:12
İkizlere hamile 2 çocuğunun annesini öldüren koca tutuklandı | Video 01:39
İkizlere hamile 2 çocuğunun annesini öldüren koca tutuklandı | Video 13.05.2022 | 13:12

Ankara'da kilometresi yüksek olan tam 211 aracın göstergesinde oynama yaparak satan ve buradan gelen parayla tefecilik yoluyla 450 vatandaşın hayatını karartan Haydar İleriler'in lideri olduğu İleriler Suç Örgütü'nün pes dedirten bir videosuna ulaşıldı. 13 paravan şirket üzerinden büyük vurgun yapan suç örgütü Ankara Mali Şube polisinin operasyonuyla çökertilmiş, çok sayıda örgüt üyesi tutuklanmıştı. Suç örgütü üyelerinin, dolandırdıkları vatandaşların deste deste parasını alay ederek saydıkları pişkinlik dolu görüntülerde, örgüt üyesi Cem İ. elindeki binlerce liralık para destesini sayarken parmak ıslatma aparatı olarak örgüt üyesi Durmuş Ö.'nün dilini kullandı. İkili birbirine dil çıkararak gülüşürken, arka planda ise telefon görüşmesinde başka bir mağduru tuzağa çekmeye çalıştıkları ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçu işleyen "İleriler" suç örgütünün 35 üyesine operasyon düzenleyerek çökermişti. Örgütün, yüksek faizle tefecilik yaparak 200 kişiyi borçlandırdığı ve ödeme yapamayan kişilere boş senet imzalatarak mal varlıklarına ipotek koydurduğu ortaya çıkmıştı.

Tefeciliğin yanında kurdukları 13 paravan şirket üzerinden satın aldıkları yüksek kilometre araçların kilometrelerini düşürme yöntemiyle 211 aracın satışını yaptıkları tespit edilmişti. Mali polis ilk incelemesinde Haydar İleriler liderliğinde, oğlu, iki kardeşi ve yeğeni ile birlikte suç örgütünü kurduklarını ve ihtiyacı olan vatandaşa yüksek faiz ile tefecilik yaptığını tespit etti. Suç örgütü, satın aldıkları yüksek kilometreli araçların kilometresini düşürme yöntemiyle vatandaşa sattıkları buradan elde ettikleri geliri ise tefeye sermaye yaptıklarını belirlemişti.

SORUŞTURMA 4 AŞAMA DA YÜRÜTÜLDÜ

Mali polis, TÜVTÜRK, Noterler Birliği ve araç alım satım sitesi ile yazışma yaparak HGS (Geçmiş Muayene Bilgisi) ve satılan araçların bilgilerini talep etti. Ardından aracı örgüte ilk satan kişi kaç kilometrede sattığı ve örgütten son alan kişinin kaç kilometreden alındığı bilgisi teyit edildi. Mali polis çalışmalarını 4 aşamada devam ederken ileriler suç örgütünü işlerini yürüttüğü oto galeri dükkanına kamera yerleştirdi. Kameradan habersiz olan örgüt, vatandaşları nasıl dolandırdıklarını konuşmalarında tek tek itiraf etti.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA