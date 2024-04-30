Sinop'ta 250 bin 800 adet makaron ele geçirildi | Video 30.04.2024 | 12:43 Sinop'un Boyabat ilçesinde bir işyerinde 250 bin 800 adet makaron, 85 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ve likidi ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) polisleri tarafından Boyabat'ta bulunan bir iş yerinde operasyon düzenlendi. Yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 350 bin TL değerinde 250 bin 800 adet makaron, 85 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ve likidi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldı.