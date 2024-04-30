Hırsız baltayı taşa vurdu: Çaldığı bisiklet hakimin çıkınca tutuklandı | Video
Samsun'da hakimin bisikletini çalan hırsız çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalıntı bisiklet ile yakalanarak gözaltına alınan Ü.T. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Bisikleti bakkala gitmek için aldığını iddia edilen Ü.T., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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