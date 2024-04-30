Mersin-Adana otobanında 'çete' iddiaları üzerine denetimler arttırıldı | Video 30.04.2024 | 12:34 Mersin polisi, 'yumurtalı çete' iddiaları üzerine Mersin-Adana otobanında denetimlerini artırırken, son bir yıldır bu konuyla ilgili herhangi bir müracaatın olmadığı öğrenildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bazı basın yayın ve sosyal medya mecralarında; Mersin-Adana arasındaki otoban güzergahında 'seyir halindeki araçların camlarına yumurta atıldığı' şeklindeki haber ve paylaşımlar üzerine çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini yoğunlaştırdı.

Bu çerçevede Mersin otoban gişeleri girişinde toplanan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana istikametindeki güzergah boyunca köprülerin civarı ve yol kenarında belirli aralıklarla durarak çalılık alanları kontrol etti. Dron destekli denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Ekiplerin, bugüne kadar olduğu gibi 7 gün 24 saat esaslı takip ve denetim faaliyetlerini sürdüreceği bildirildi. Bu arada sosyal medyada yer alan 'yumurtalı çete' paylaşımlarına karşın, il genelinde son bir yıldır bu konuyla ilgili herhangi bir müracaatın olmadığı öğrenildi.