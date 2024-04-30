Evinde boğulmuş şekilde bulunmuştu: Eşinin yeğeni tarafından eşarpla öldürüldüğü ortaya çıktı | Video
Başakşehir’de, evinde boğulmuş şekilde ölü bulunan 35 yaşındaki Emine Derviş adlı kadının kocasının yeğeni tarafından eşarpla boğularak öldürüldükten sonra altınları ve cep telefonu gasp edildiği ortaya çıktı. Polis ekipleri şüpheli Heysem H.’yi Kilis’te yakaladı. Şüpheli ifadesinde olayı kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf etti.
Olayın ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, apartman civarında güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde, olay günü Emine Derviş'in eşinin evden çıktıktan sonra bir kişinin eve geldiği ve bir süre sonra ayrıldığı belirlendi. Kısa bir süre maktulün eşinden eve gelen kişinin Derviş'in kocasının yeğeni olan Heysem H. olduğu anlaşıldı.
Çalışmalarda, şüphelinin çalıştığı işyeri bulundu. Kayıplara karıştığı öğrenilen şüphelinin olay günü iş yerine geç geldiği, yüzünde ve boyun bölgesinde tırnak izlerine benzer yara izleri olduğu öğrenildi. Olay günü işyerinde panik halinde eşyalarını toplayan şüphelinin ayrılırken işyeri sahibine "Polis gelip beni sorarsa burada çalışmıyor dersiniz" dediğini de öğrendi. Bu izlerden yola çıkan Cinayet Büro Amirliği ekipleri- şüphelinin Kilis'e kaçtığını tespit etti. Yapılan çalışmaların ardından şüpheli Kilis'te yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapılan soruşturmanın ardından şüpheli Heysem H. Cinayeti itiraf etti. Genç kadının kolundaki bilezikleri ve cep telefonunu da aldığı belirlenen Heysem H. İşlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.
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