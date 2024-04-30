Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şahıs kamerada | Video
Küçükçekmece'de kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp bir kişiyi 750 bin lira değerinde ziynet eşyasını elden teslim alarak dolandıran şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Şahsın dolandırdığı kişinin evine giriş çıkış yaptığı anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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