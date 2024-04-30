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Video Yaşam Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şahıs kamerada | Video
Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şahıs kamerada | Video

Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şahıs kamerada | Video

30.04.2024 | 14:24

Küçükçekmece'de kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp bir kişiyi 750 bin lira değerinde ziynet eşyasını elden teslim alarak dolandıran şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Şahsın dolandırdığı kişinin evine giriş çıkış yaptığı anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, 18 Nisan günü Küçükçekmece'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İbrahim K. isimli şahıs, N.S. isimli şahsı arayarak kendisini polis savcı gibi kamu görevlisi olarak tanıtıp para istedi. N.S. isimli şahsın evine giden şüpheli, 750 bin lira değerinde ziynet eşyasını elden teslim aldı. Dolandırıldığını anlayan N.S. isimli şahıs durumu polis ekiplerine bildirdi. Konuya ilişkin çalışma başlatan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını detaylıca inceledi. Çalışmaların devamında olayı gerçekleştirdiği tespit edilen İbrahim K. isimli şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şahsın N.S. isimli kişinin evine gittiği binadan çıkarken elinde poşetin bulunduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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