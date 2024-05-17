Ters yönde giden otomobil ile ticari taksi çarpışarak alev alev yandı: 2 yaralı | Video
Sancaktepe'de trafikte ters yönde ilerleyen otomobil ile karşı yönden gelen ticari taksi kafa kafaya çarpıştı. İki aracın da alev alev yanarak kullanılamaz hale geldiği kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza nedeniyle yolda trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Çekici yardımıyla araçlar yoldan kaldırılırken polis olayla ilgili çalışma başlattı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:58
01:50
Küçükçekmece’de 3 araçlı zincirleme trafik kazası: 2 yaralı | Video 17.05.2024 | 08:38
01:02
01:09:37
00:14
Çorum’da silahlı çatışma 16.05.2024 | 18:35
01:10
12:46
06:36
Küçükçekmece'de eski nişanlı dehşeti | Video 16.05.2024 | 14:32
04:21
05:12
05:09
00:59
Metroda bulduğunu iddia ettiği altınları karakola getirdi | Video 16.05.2024 | 14:33
04:15
01:46
Savaş uçağının sesini deprem sanan esnaf emekleyerek kaçmaya çalıştı | Video 16.05.2024 | 14:33
01:45
Kardeşiyle anlaşmazlık yaşadı, aile apartmanında kameraları kırdı | Video 16.05.2024 | 14:32
02:51
Tramvayda dilenci operasyonu: Dilenen çocuklar yakalandı | Video 16.05.2024 | 12:33
05:37
03:32
Konyalı Kore gazisine Seul'den ziyaretçi sürprizi! Önünde eğildiler | Video 16.05.2024 | 12:34
00:44