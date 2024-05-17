Video Yaşam Ters yönde giden otomobil ile ticari taksi çarpışarak alev alev yandı: 2 yaralı | Video
Ters yönde giden otomobil ile ticari taksi çarpışarak alev alev yandı: 2 yaralı | Video

Ters yönde giden otomobil ile ticari taksi çarpışarak alev alev yandı: 2 yaralı | Video

17.05.2024 | 08:38

Sancaktepe'de trafikte ters yönde ilerleyen otomobil ile karşı yönden gelen ticari taksi kafa kafaya çarpıştı. İki aracın da alev alev yanarak kullanılamaz hale geldiği kazada 2 kişi yaralandı.

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Olay, saat 04.15 sularında Şile Yolu Paşaköy Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre trafikte ters yönde ilerleyen otomobil, karşı yönden gelen ticari taksi ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu taksideki 2 yolcu yararlanırken araçlar bir anda alev almaya başladı. Yangının kısa sürede büyümesi ile iki araç da alev topuna döndü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Çekici yardımıyla araçlar yoldan kaldırılırken polis olayla ilgili çalışma başlattı.
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