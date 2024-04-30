Antalya’da ‘Tatarlar’ suç örgütüne operasyon: 12 gözaltı | Video
Antalya’da kurma oynaması için yer ve imkan sağlayarak, kurma oynayanlara faiz karşılığı borç verdikleri, borcunu ödemeyenleri ve kendilerine rakip gördükleri diğer işletmecileri de silahla yaralayan, örgütün korkutucu yüzünü göstermek için bu eylemleri halkın yoğun olduğu yerlerde gerçekleştiren ‘Tatarlar Suç Örgütü’ne yapılan operasyonda örgüt lideri dahil 12 şüpheli yakalandı.
Liderliğini E.T'nin yaptığı suç örgütünün devam eden faaliyetine son verilmesi amacıyla, bugün aralarında Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesince "Kasten Öldürme" suçundan aranan 1 şahsın da bulunduğu Antalya merkezli eş zamanlı operasyonda, örgüt lideri dahil il merkezinde 10, Finike ilçesinde 1, Diyarbakır'da 1 olmak üzere toplam 12 şüpheli yakalandı.
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ise 4 ruhsatsız tabanca, şarjör ve fişekler, bir miktar esrar ve kokain olarak tabir edilen uyuşturucu madde, kumar oynanması için kullanılan pul ve iskambil kağıtları , kumarhanede kumar oynayan şahıslara verilmek üzere 80 Bin TL tutarında nakit paraya ve soruşturma kapsamında suçtan elde edilen 3 daire ve 2 arabaya el konuldu.
Yakalanan şüpheliler "Çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek, silahla kasten yaralama, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, tehdit, 6136 skm, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.
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