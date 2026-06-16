Tekirdağ'da otomobille motosikletin çarpıştığı kaza kamerada | Video
16 Haziran 2026 | 15:52
Tekirdağ Çorlu'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza kameraya yansıdı.
Çarpışma sonrası devrilip sürüklenen motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralanan C.K. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Kaza anının ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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