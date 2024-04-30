Malatya'da 4 araç birbirine girdi: 1 yaralı | Video 30.04.2024 | 16:11 Malatya’da dört aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, 13.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Alacakapı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Selahattin Gürkan caddesi üzerinde seyir halinde Muhammed Taha Şahin idaresindeki otomobil ile Mehmet D. yönetimindeki kamyonet kavşakta çarpıştı. Kazada savrulan kamyonet park halindeki iki araca da çarparken S.İ. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekiplerinin sevk edildiği kazada yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Araç sürücülerden Muhammed Taha Şahin'in AK Parti Malatya Eski Milletvekillerinden Mustafa Şahin'in oğlu olduğu öğrenilirken, baba Şahin bölgeye gelerek kaza hakkında bilgi aldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.