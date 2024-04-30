Otomobil ile ezerek husumetlisini öldüren cinayet zanlısının cezası belli oldu | Video
Bolu'da husumetlisinin otomobil ile üzerinden geçerek ölümüne sebep olan sanığa, mahkeme heyeti haksız tahrik indirimi uygulayarak 16 yıl hapis cezası verdi.
Öte yandan, İrfan Başkalaycı'nın oğlunun başkan olduğu köy kooperatifinde İsmail Çetin'in denetçi olarak görev yaptığı, kooperatifteki hesaplar sebebiyle olaydan yaklaşık 6 ay önce iki aile arasında gerginlik başladığı ve zaman zaman tartıştıkları öğrenildi.
Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan İrfan Başkalaycı, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmada son savunmasını yapan Başkalaycı, "Yüksek tansiyon, şeker ve kalp hastasıyım. Bana bıçakla yaklaşınca çok korktum. Tir tir titriyordum ne yaptığımı biliyorum'' dedi.
Mahkeme heyeti, İrfan Başkalaycı'ya haksız tahrik indirimi uygulayarak 16 yıl hapis cezası verdi.
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