Edirne’de yağmur felaketi! Selden acı haber geldi...

Köyde yaşayan 75 yaşındaki Murat Güneş'ten ise haber alınamıyordu. Güneş'in en son komşusuyla telefonda görüştüğü ve 'beni kurtarın' dediği öğrenildi.
ACI HABER GELDİ
Edirne'nin Enez ilçesinde meydana gelen selde Sultanice köyünde suya kapılıp kaybolan Murat Güneş'in cansız bedeni bulundu. AFAD ekiplerinin evinin yakınında bulduğu Güneş'in cenazesi Enez Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
AFAD ekiplerinin köydeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Saatlerce etkili olan sağanak yağış ise etkisini kaybetti.