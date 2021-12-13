Son Dakika: Edirne'nin Enez ilçesinde sağanak yağmur sele dönüştü: Kayıp olan 1 kişi ölü bulundu | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:58
03:50
02:01
03:17
Sarıyer sahilinde vatandaşlar balık yerine çöp tuttu | Video 13.12.2021 | 09:56
02:46
01:18
Çorum'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video 13.12.2021 | 09:32
02:12
SON DAKİKA: Edirne'de yağmur felaketi: 11 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp 13.12.2021 | 08:58
02:23
İstanbul’da yağmur trafiği vurdu, yoğunluk yüzde 60’ı gördü 13.12.2021 | 08:58
03:31
06:02
01:28
Takla atan araçta mahsur kaldı, itfaiye ekipleri kurtardı | Video 12.12.2021 | 16:49
06:00
05:04
Otelde Kırgız turistin çantasını çalan Alman turist tutuklandı | Video 12.12.2021 | 16:26
02:47
Esenler’de 5 bin liralık süpürge hırsızlığı kamerada | Video 12.12.2021 | 16:19
02:58
Maltepe'de park halindeki araçların farklarını böyle çaldılar | Video 12.12.2021 | 16:18
00:43
Mardin'de 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı | Video 12.12.2021 | 16:20
00:32
Tekme tokat kavga ettiler, birbirlerinden şikayetçi olmadılar | Video 12.12.2021 | 16:20
00:21
Otobüsler rampayı çıkamayıp kaza yaptı: Vatandaş tepki gösterdi | Video 12.12.2021 | 16:19
01:24
Çalınan motosikletini 4 gün sonra terk edilmiş halde buldu | Video 12.12.2021 | 15:58
Son dakika haberi... Edirne'nin Enez ilçesinde sel nedeniyle mahsur kalan 11 kişi kurtarılırken, arama çalışmaları devam eden 75 yaşındaki vatandaştan acı haber geldi...