Haberler Yaşam Haberleri Yeni Seçil Erzan vakası! Yüksek kar vaadi ile dolandırdılar... Vurgunun miktarı bu kez 100 milyon TL
Giriş Tarihi: 20.1.2024 15:09

Yeni Seçil Erzan vakası! Yüksek kar vaadi ile dolandırdılar... Vurgunun miktarı bu kez 100 milyon TL

Yüksek kar vaadi ile dolandırıcılığın adresi bu kez Çankırı oldu. Yeni Seçil Erzan vakası olarak gündeme gelen operasyonda vurgunun miktarı ise 100 milyon TL. 1,5 yıl içerisinde vatandaşları yüksek kar edeceksiniz vaadiyle dolandıran şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

DHA
Yeni Seçil Erzan vakası! Yüksek kar vaadi ile dolandırdılar... Vurgunun miktarı bu kez 100 milyon TL

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. 1,5 yıl içerisinde vatandaşları yüksek kar vaadi ile yaklaşık 100 milyon TL dolandıran şüphelilerin belirlenen adreslerine baskın yapıldı.

Operasyonda 5 kişi yakalanırken, adreslerde yapılan aramada ise doküman, dijital materyal ve dekontlar ele geçirildi. Materyallere el koyan polis, 5 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla, 2'si ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

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Yeni Seçil Erzan vakası! Yüksek kar vaadi ile dolandırdılar... Vurgunun miktarı bu kez 100 milyon TL
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