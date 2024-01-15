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Seçil Erzan Semih Kaya ile yüzleşti! Sevgilisi ilk kez konuştu: 180 derece döndü!
Giriş Tarihi: 15.01.2024 17:14
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
17:14
Seçil Erzan Semih Kaya ile yüzleşti! Sevgilisi ilk kez konuştu: 180 derece döndü!
Özel bir bankanın şube müdürü olan Seçil Erzan, aralarında Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da olduğu 21 kişiyi özel fon vaadiyle milyonlarca dolar dolandırdı. Bugün üçüncü kez hakim karşısına çıkan Seçil Erzan, savunma yaptı. Erzan, "Ben bagajın kapağını açınca para kapışılıyordu. Şimdi canımla ortadayım. Canımın bedelini ödüyorum" ifadelerini kullandı. Erzan'ın eski sevgilisi avukat Candaş Gürol'un sözleri ise herkesi şoka uğrattı: Son bir senede 180 derece döndü!