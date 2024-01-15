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Haberler Yaşam Seçil Erzan Semih Kaya ile yüzleşti! Sevgilisi ilk kez konuştu: 180 derece döndü!
Giriş Tarihi: 15.01.2024 17:14 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 17:14

Seçil Erzan Semih Kaya ile yüzleşti! Sevgilisi ilk kez konuştu: 180 derece döndü!

Özel bir bankanın şube müdürü olan Seçil Erzan, aralarında Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da olduğu 21 kişiyi özel fon vaadiyle milyonlarca dolar dolandırdı. Bugün üçüncü kez hakim karşısına çıkan Seçil Erzan, savunma yaptı. Erzan, "Ben bagajın kapağını açınca para kapışılıyordu. Şimdi canımla ortadayım. Canımın bedelini ödüyorum" ifadelerini kullandı. Erzan'ın eski sevgilisi avukat Candaş Gürol'un sözleri ise herkesi şoka uğrattı: Son bir senede 180 derece döndü!

Deniz YUSUFOĞLU
Seçil Erzan Semih Kaya ile yüzleşti! Sevgilisi ilk kez konuştu: 180 derece döndü!

Türkiye futbol ve iş dünyasının karıştığı yüksek kar vaatli fon vurgunuyla sarsıldı! Özel bir bankanın şube müdürü olarak görev yapan Seçil Erzan, aralarında Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da olduğu 21 kişiden milyonlarca dolar topladı. Ancak paralarını alamayan mağdurların şikayeti üzerine fon yalanı patladı. Tutuklanan Seçil Erzan hakkında 252 yıl hapis cezası istenen Seçil Erzan, üçüncü kez hakim karşısına çıktı.

Seçil Erzan Semih Kaya ile yüzleşti! Sevgilisi ilk kez konuştu: 180 derece döndü!

"BAGAJI AÇINCA PARALAR KAPIŞILIYORDU"

Savunmasında mağdurlardan aldığı paraların hepsini ödediğin söyleyen Seçil Erzan, "Ben kimden fazla aldım dediysem doğru. Bunları devlet bulmalı. Ben telefonumu çıkardım gerçek ortaya çıksın diye.

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Seçil Erzan Semih Kaya ile yüzleşti! Sevgilisi ilk kez konuştu: 180 derece döndü!

Ben bagajın kapağı açınca para kapışılıyordu. Yalan atmanın bedelini ödüyorum. Canımla ortadayım. Canımın bedelini ödüyorum. Şubede çok fazla döviz hareketi oluyordu. Bankanın bunu fark etme ihtimali vardı. Çok özür dilerim. Mağduriyetin sebebi benim ama bu para bende değil. Ben sadece şube müdürüydüm" ifadelerini kullandı.

Seçil Erzan Semih Kaya ile yüzleşti! Sevgilisi ilk kez konuştu: 180 derece döndü!

15 YILDIR TANIYORDU… MAĞDUR OLDU!

İfade veren müşteki Nuray Şengüler, Erzan'ı 15 yıldır tanıdığını, eşinin hastane marsafları için sürekli para çektiği dönemde kendisine fon teklifinde bulunduğunu anlattı. Şengüler, toplamda 10 milyon lira ve 56 bin dolar verdiğini belirterek "Bu paradan 312 bin lira verdi. Ama sonradan geri aldı.

Seçil Erzan Semih Kaya ile yüzleşti! Sevgilisi ilk kez konuştu: 180 derece döndü!

Çok mağdur oldum. İnsanlara yardıma etmeyi seven birisiyim yardım ederken yardım alacak duruma düştüm. Eşimi dokuz aydır hastaneye götüremiyorum. Çarıklı milyoner olduk. Kâğıtta milyonlar yazıyor. Evde beş kuruş para yok" diyerek şikayetçi olduğunu açıkladı.

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