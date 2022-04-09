Megakent ulaşımına gelen yüzde 40'lık zammın ardından taksici esnafı araçlarındaki taksimetrelerde tarife güncellemesi yapmak için soluğu yetkili bayilerde aldı. İddiaya göre taksici esnafından Batuhan Duru, taksimetresini değiştirmek için sektöre yeni giriş yapan bir firma ile el sıkıştı. Duru'nun aracındaki taksimetre değiştirildi, uygulanan tarife güncellendi.
400 LİRAYLA AÇTI
Değişimin ardından Duru'nun sahibi olduğu takside kontak açan şoför Fındıkzade'den aldığı yolcuyu İstanbul Havalimanı'na bırakmak üzere yola koyuldu. 9 lira 80 kuruştan açılması gereken taksimetrenin 400 lirayla açılış yaptığını, kilometre başına ise 70 lira yazıldığını gören yolcu ve taksi şoförü karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlık geçirdi. Yolcu ve şoför arasıdanda "Dolandırma" meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışamanın ardından yetkili firmayı arayan Batuhan Duru, yaşadığı mağduriyete bir çözüm bulamadı.
Yeni taksimetrelerde dudak uçuklatan tarife kamerada
"HIRSIZ KONUMUNA DÜŞTÜK"
Yaşanan durumun ardından büyük mağdur olduklarını belirten taksici esnafı Batuhan Duru "Taksimetreyi değiştirmek için daha avantajlı teklif sunan Pars'la el sıkıştık. Bu sabah taksimetreyi taktırdık, hemen ardından da şoför arkadaşım mesaiye başladı. Fındıkzade'den bir yolcu aldı. Havalimanına doğru giderken taksimetrenin 400 liradan açıldığını fark etmiş. O daha ne olduğunu anlayamadan yolcu tepki göstermiş, dolandırıcı konumuna düşmüş. Yolcu şikayet etse suçsuz günahsızız, ruhsatımız mı iptal edilir bilmiyoruz" dedi.
SÖKTÜRMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ
Duru "Bizimle aynı sorunu yaşayan arkadaşlarımız da var. Ne yapacağız bilmiyoruz, söktürmeyi düşünüyoruz. Hem yolcular, hem de bizler mağdur oluyoruz. Taksiciler son zamanlarda mimli zaten, bu olayla da müşterilerin gözünde hırsız konumuna düştük. Firmayı arıyoruz, bu gece yarısından sonra normale döner diyorlar. Büyük sıkıntımız var" dedi.
Firma yetkililerinin yaptığı açıklamada ise yaşanan durumunun güncelleme sırasında yapılan teknik bir aksaklıktan kaynaklandığı belirtildi.