Yeni taksimetrelerde dudak uçuklatan tarife

"HIRSIZ KONUMUNA DÜŞTÜK"

Yaşanan durumun ardından büyük mağdur olduklarını belirten taksici esnafı Batuhan Duru "Taksimetreyi değiştirmek için daha avantajlı teklif sunan Pars'la el sıkıştık. Bu sabah taksimetreyi taktırdık, hemen ardından da şoför arkadaşım mesaiye başladı. Fındıkzade'den bir yolcu aldı. Havalimanına doğru giderken taksimetrenin 400 liradan açıldığını fark etmiş. O daha ne olduğunu anlayamadan yolcu tepki göstermiş, dolandırıcı konumuna düşmüş. Yolcu şikayet etse suçsuz günahsızız, ruhsatımız mı iptal edilir bilmiyoruz" dedi.

SÖKTÜRMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ

Duru "Bizimle aynı sorunu yaşayan arkadaşlarımız da var. Ne yapacağız bilmiyoruz, söktürmeyi düşünüyoruz. Hem yolcular, hem de bizler mağdur oluyoruz. Taksiciler son zamanlarda mimli zaten, bu olayla da müşterilerin gözünde hırsız konumuna düştük. Firmayı arıyoruz, bu gece yarısından sonra normale döner diyorlar. Büyük sıkıntımız var" dedi.

Firma yetkililerinin yaptığı açıklamada ise yaşanan durumunun güncelleme sırasında yapılan teknik bir aksaklıktan kaynaklandığı belirtildi.