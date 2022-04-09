Yeni taksimetrelerde dudak uçuklatan tarife kamerada

İstanbul’da yürürlüğe giren zamlı ulaşım tarifesinin ardından taksimetrelerini güncelleyen bazı taksicilerin araçlarına taktırdığı yeni taksimetreler dudak uçuklattı. 400 liraya kontak açıp kilometre başına 70 lira yazan yeni taksimetreler, taksicileri ve yolcuları birbirine düşürdü. Yaşadıkları durum nedeniyle mağdur olduklarını ifade eden Batuhan Duru “Müşterilerin gözünde hırsız durumuna düştük” dedi.