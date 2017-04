Müzikte karizmatik atak

Gençler için müzik artık ikinci bir dil gibi. Kendilerini tanımlarken mutlaka sevdikleri müziklerden de bahsediyorlar. Birçoğu tüm gün müzik dinlediğini söylüyor. Cep telefonlarının hafızasında yüzlerce şarkı bulunuyor.Bu değişimde dijital dünyanın müziği kolay ulaşılabilir hale getirmesinin payı büyük. Bi' dünya şarkı, müzisyen, müzik türü ellerinin altında. Kolay ulaşıp çabuk tüketiyor gibi görünseler de aslında bu sayede kendilerine özgü bir müzik beğenisi geliştirebiliyorlar. Kendilerine dayatılanı değil, bizzat keşfettikleri, sevdikleri müziği tercih ediyorlar.Onların dünyasında idollere yer yok. Çünkü hep bir sonraki yeninin peşindeler. Bir ay önce piyasaya çıkmış şarkı hakkında tarihi bir eserden bahsedermiş gibi konuşuyorlar.İşte böyle bir ortamda müzisyenler için de başarılı olmanın kriterleri değişmiş durumda. Gençlerin dilinden anlamak, hatta onlara kendilerinden biri olduğu hissettirmek önemli. Sırça köşklerde değil, yan dairede yaşayan müzisyenler kabul görüyor, seviliyor.Dün ilk single'ı Ateş Ediyor'u yayınlayan Can Kızıltuğ, işte tam da böyle bir müzisyen. Yeni jenerasyonun gelecek vaat eden isimlerinden. 23 yaşındaki Kızıltuğ ile buluştuğumuzda kendisine 'ateş ediyor' deyişini günlük hayatında da kullanıp kullanmadığını soruyorum. "Elbette kullanıyorum" diyor. Onlar Twitter diliyle anlaşan bir kuşak. 140 karaktere sığdırdıkları slogan cümleleri, kelimeleri seviyorlar...Oyunculuk da yapıyorCan'la konuştukça yeni dönemin müzisyenlerinin nasıl bir profile sahip olduklarını anlamam da kolaylaşıyor. Can, 1994 yılında İzmir'de doğmuş. Annesi İstanbul Radyosu, babası ise İzmir Radyosu Türk Sanat Müziği kadrolu sanatçısı. "Evde korolar, öğrenciler eksik olmazdı. Annem ve babam en çok Zeki Müren'i sever" diyor. Bu müzikle büyümüş ama Türk Sanat Müziği'ne ilgisi son dönemde artmış.Dinlediği müziklerin yelpazesi geniş. İnternet üzerinden her türlü müziğe ulaşıyor. Bruno Mars'ı da seviyor, Selda Bağcan'ı da, ama bir idol ismi vermek istemiyor: "Çok isim var örnek aldığım. Onları dinliyorum, süzgeçten geçiriyorum. Hepsinin bende edindiği bir yer var."Güzel sanatlar lisesi müzik bölümünü bitiren Can oyunculuk da yapıyor. Beykent Üniversitesi'nde oyunculuk bölümünde tam burslu okuyor. Bu yıl son senesi. Sanatın farklı disiplinleri ile ilgilenmenin öneminden bahsediyor.Çıkış şarkısı Ateş Ediyor'un söz ve müziği Murat Güneş'e ait. Düzenleme ve altyapı ise Catwork imzalı. Ekibi aynı zamanda arkadaşları, dostları.Can'a baktığımda şarkıya göre tarzını değiştiren müzisyenler geliyor aklıma. Pop rock bir şarkı söylediğinde deri ceket giyen, şarkıda elektronik altyapı varsa fütüristik bir tarza bürünenler gibi. Oysa Can klipte de karşımdaki halinden farksız. Aynı tarz, aynı stil... İmaj çalışması gibi klişeler artık çok gerilerde kalmış. Gençler artık sahnede kılıktan kılığa giren değil, sokakta gördüğünde yabancılaşma yaşamayacakları müzisyenler görmek istiyor.Stil demişken Can, tarz sahibi bir genç. Hatta dünyaca ünlü bir markadan, markanın sosyal medya yüzü olması için teklif gelmiş. Spor yapıyor, güne nefes ve esneme egzersizleri yaparak başlıyor. Yükseklik korkusu olsa da ekstrem sporları seviyor, motosiklet kullanıyor. Onu da heyecanlandıran her şey aynı zamanda ilgi alanına giriyor.Atiye'nin Maazallah klibinde yer almasından sonra sanal dünyada ünü de artmış. Adına açılan fan kulüpler bulunuyor. Can için müzik tıpkı yaşıtları gibi yaşamının bir parçası. Kendini ifade etme yöntemi. Kişiliğinden, tarzından, fikirlerinden ödün vermeden varolmanın savaşını vermeye kararlı bir şekilde müzik dünyasına 'merhaba' diyor.Ateş Atilla ve Eren Bardak adlı 18 yaşında iki gençten oluşan OnYedi de yeni neslin temsilcilerinden. İkili halı sahada tanışmış, otobüsle eve dönerken de birlikte çalışmaya karar vermiş. Ateş grubun solisti, Eren ise DJ ve prodüktör. Evet, 17 yaşında bir gencin prodüktör olması artık şaşırılacak bir durum değil.Bir enerji içeceğinin desteğiyle yayınladıkları 1998 adlı ilk single'larında iki şarkı bulunuyor. Çıkış şarkısı Kalbime Attım Gitti'nin klibinde günlük hayatlarındaki modern tarzlarını yansıtıyorlar. İkinci şarkı ise 90'lı yıllara damgasını vuran Tarkan şarkılardan Kır Zincirlerini. Müziği biliyor, dünyayı takip ediyor ve risk almaktan çekinmiyorlar. Onlar da tam bu zamanın müziğini yapıyor, saç kesimlerinden kıyafetlerine stilleriyle dikkat çekiyorlar. Instagram'daki hesaplarını aktif olarak kullanan ikilinin hedefi öncelikle yaşıtlarına müziklerini dinletmek.Bir diğer örnek de 1991 doğumlu Baran Bayraktar. "Aşkta salla gitsin" diyor şarkısında. Yeni neslin aşka bakış açısı da tam bu değil mi? İronik bir dil kullanıyor, şarkısını söylerken önce kendi eğleniyor. Klibinde sokak modasını takip ettiğinin ipuçlarını veriyor. Kulislerden yayılan habere göre Bayraktar, şimdiden Ayşe Hatun Önal'ın dikkatini çekmiş. Belki ileride birlikte bir çalışmaya imza atarlar.