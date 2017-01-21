Prostat kanseri teşhisinde devrim

Prostat kanseri teşhisinde kullanılan yeni görüntüleme cihazıyla, tespit edilen tümör sayısı iki kat arttı. Böylece “invazif biyopsi”ye gerek kalmadı

İngiltere'de prostat kanserinin teşhisinde, yeni bir görüntüleme cihazının kullanımıyla uzun süredir görülen en büyük ilerlemenin sağlandığı açıklandı. Tıp dergisi Lancet'te yayımlanan ve 576 hasta üzerinde yapılan araştırmada; ileri MRI teknolojisini kullanmanın, yakalanan saldırgan tümör sayısını yaklaşık iki kat artırdığı belirtildi. Araştırmada, bu yöntemle hastaların dörtte birinden çoğuna ağır yan etkileri olan invazif biyopsi yapmak gerekmediği kaydedildi.



YÜZDE 93 BAŞARI

Prostat kanseri teşhisine yönelik testler mükemmel olmaktan uzak. Hastaların kanında prostata özgü antikorlardan yüksek düzeyde görülürse, biyopsi alınıyor. Biyopsi, kanserli bölgeyi bulamayabiliyor, nerede saldırgan olduğunu tespit edemeyebiliyor ve kanama, ağır enfeksiyon ve iktidarsızlık gibi yan etkilere neden olabiliyor. Yeni yöntemle İngiltere'de 11 hastanede yapılan araştırma, kanlarında yüksek seviyede antikor olan hastaların yüzde 27'sinin aslında biyopsiye hiç ihtiyacı olamadığını gösterdi. MRI görüntülemesi tekniğiyle saldırgan prostat kanseri vakalarının yüzde 93'ü görülürken, normal biyopside bu seviye yüzde 48'de kaldı.