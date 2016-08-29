İstanbul'un 3. incisi olarak adlandırılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün açılışından sonra trafik 'yemyeşil' oldu.

TRAFİK AKICI

Haftanın ilk iş gününde 3. köprüde oldukça akıcı bir trafik olduğu görüldü, bunun nedeni ise Yavuz Sultan Selim'in 4 şeritli olmasından kaynaklanıyor. Başbakan Yıldırım'ın açılışta 'Ağır vasıtalı araçlar ve otobüsler artık 3. köprüden geçecek' kararını açıklaması da başka bir etken.

İstanbul 3. köprü ile 'Yemyeşil'!

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Yavuz Sultan Selim'de 4 gidiş 4 gelişten dolayı yoğunluk yok, köprüde çoğunlukla şehirlerarası otobüs ve ağır tonajlı araçlar görülüyor. Büyük araçlar bekleme yapmadan direkt geçiyorlar. Bu saatlerde 15 Temmuz Şehiter Köprüsü ve Fatih Sultan Köprüsü'nde inanılmaz yoğunluk yaşanıyordu. Trafik verilerine göre İstanbul yoğunluk haritası sabahın erken saatlerinden itibaren yemyeşil.

İŞTE O HARİTA

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ'NDE TRAFİK

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ'NÜN AÇILIŞI YAPILDI

HANGİ KÖPRÜDEN HANGİ ARAÇ NE KADARA GEÇECEK?