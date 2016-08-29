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3. köprü ile 'yemyeşil'!

  • SABAH İNTERNET
  • Giriş Tarihi: 29.8.2016 10:06 Güncelleme Tarihi: 29.8.2016 11:19
İstanbul 3. köprü ile 'yemyeşil'!
İstanbul 3. köprü ile 'yemyeşil'!

'un 3. incisi olarak adlandırılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün açılışından sonra 'yemyeşil' oldu.

TRAFİK AKICI

Haftanın ilk iş gününde 3. köprüde oldukça akıcı bir olduğu görüldü, bunun nedeni ise Yavuz Sultan Selim'in 4 şeritli olmasından kaynaklanıyor. Başbakan 'ın açılışta 'Ağır vasıtalı araçlar ve otobüsler artık 3. köprüden geçecek' kararını açıklaması da başka bir etken.

İstanbul 3. köprü ile 'Yemyeşil'!

15 TEMMUZ VE FSM'DE RAHAT NEFES ALDI

Yavuz Sultan Selim'de 4 gidiş 4 gelişten dolayı yoğunluk yok, köprüde çoğunlukla şehirlerarası otobüs ve ağır tonajlı araçlar görülüyor. Büyük araçlar bekleme yapmadan direkt geçiyorlar. Bu saatlerde 15 Temmuz Şehiter Köprüsü ve Fatih Sultan Köprüsü'nde inanılmaz yoğunluk yaşanıyordu. Trafik verilerine göre yoğunluk haritası sabahın erken saatlerinden itibaren yemyeşil.

İŞTE O HARİTA

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ'NDE TRAFİK YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ'NÜN AÇILIŞI YAPILDI HANGİ KÖPRÜDEN HANGİ ARAÇ NE KADARA GEÇECEK?

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