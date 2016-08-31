Türk sebzesine Hac talebi

Rusya’dan iyi bir haber bekleyen sebze-meyve üreticisine müjdeli haber başka bir ülkeden geldi. Suudi Arabistan, hac sezonunda talebi karşılamak için Türkiye’den 120 bin ton alım yapacak

Rusya'nın ambargoyu kaldırmasını bekleyen yaş sebzemeyve üreticilerini sevindirici bir haber geldi. Suudi Arabistan bu yıl hac sezonunda talebi karşılamak için Türkiye'den 120 bin ton meyve ve sebze alacağını açıkladı. En büyük kalemler ise domates ve limon olarak ön plana çıkıyor. 40 bin ton domates ve 40 ton limon Cidde'ye gidecek.

ÇEŞİTLİLİK VE FİYAT ETKİLİ

Suudiler'in Türkiye'yi seçmesindeki amaç ise çeşitlilik ve rekabetçi fiyat olarak açıklandı. Mayıs ayında Suudi bir alım heyeti Türkiye'de çeşitli bölgeleri gezerek incelemelerde bulundu ve olası işbirliklerini araştırdı. Türk şirketleri ile yapılan işbirlikleri sonucu meyve sebze üretimi, geçtiğimiz yıla oranla yüzde 30 artış gösterdi. İhracat için havayolu tercih edilirken, THY Suudi Arabistan'a yapılan seferlerinde günlük 70 tonluk kapasitesi olduğunu vurguladı. 2014 ve 2015'in ilk yarısında 41 milyon dolar olan Suudi Arabistan'a meyve sebze ihracatı bu yıl ilk altı ayda 68 milyon dolara yükseldi.