TUSKON'da 65 iş adamına tutuklanma talebi

FETÖ kuruluşu olan TUSKONa yönelik 'soruşturmada gözaltına alınan 65 işadamı tutuklamaya sevk edildi

Fethullahçı terör örgütünün ekonomideki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında TUSKON da yapılan operasyonda gözaltına alınan 80 işadamının savcılık sorgusu tamamlandı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmail Uçar tarafından yürütülen operasyon kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen 80 işadamı hakkında karar verildi.

Başsavcı Vekili Uçar, 65 işadamını tutuklamaya sevk etti. Tutuklamaya sevk edilen iş adamları arasında Ömer Faruk Kavurmacı, Necati Güllüoğlu, Cahit Durmaz ve Faruk Güllüoğlu da bulunuyor.



SORGU İŞLEMİNE ÜÇ AYRI HAKİM BAKACAK

15 işadamı hakkında ise adli kontrol kararı istendi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği 'nde yürütülecek sorgu işlemine üç ayrı hakim bakacak.