Faruk Güllü ile birlikte 16 işadamına tutuklama

Fetullahçı terör örgütünün ekonomik yapılanmasına ilişkin TUSKON'a gerçekleştiren operasyonda 43 şüphelinin sorgusu tamamalandı, 16 işadamı tutuklandı. 22 işadamının sorgusu ise sürüyor. Faruk Güllü tutuklanan işadamları arasında.

FARUK GÜLLÜ TUTUKLANDI

Fetullahçı terör örgütü'nun kuruluşu TUSKON'a yönelik operasyonda ilk etap sorgu işlemleri tamamlanan 43 işadamından 16'sı tutuklandı. Faruk Güllü tutuklanan işadamları arasında. 22 işadamının sorgusu ise sürüyor.?

65 İŞADAMI ADLİYEYE SEVK EDİLMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmail Uçar tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 65 işadamı tutuklamaya sevk edilmişti.

Şüphelilerin sorgu işlemlerine üç ayrı hakimlik baktı.

BANK ASYA AVUKATI DA BULUNUYOR

İstanbul 1.Sulh Ceza Hakimliği tarafından yürütülen işlemler sonucu 8 şüpheli işadamı tutuklandı. 13 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Tutuklanan kişiler arasında Bank Asya'nın avukatı Süleyman Taşbaş da bulunuyor.

14 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE BIRAKILDI

İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği'nce 22 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen sorgu işlemi sonucunda ise 8 şüpheli tutuklandı. Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu şüpheliler cezaevine gönderilirken aralarında İsmail Hakkı Kısacık'ın da olduğu 14 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ömer Faruk Kavurmacı'nın da aralarında olduğu 22 şüpheliye yönelik sorgu işlemi ise istanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'nde devam ediyor.