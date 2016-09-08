Putin,Türk işadamlarıyla toplantı yaptı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Ömer Cihad Vardan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ağustos ayında St.Petersburg'da Türk işadamlarının katılımıyla bir toplantı yaptığını ve ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesini istediğini söyledi.

"PUTİN İLİŞKİLERİ 24 KASIM'DAN ÖNCEKİ HALİNE HATTA DAHA ÖTESİNE TAŞIYALIM"

Antalya'da düzenlenen Türkiye-Rusya Medya Forumu'nda konuşan Vardan şu ifadeleri kullandı: "İş dünyası olarak son gelişmelerden memnunuz. Bu iyimserliğimin önemli bir nedeni var. Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile St. Petersburg'da bir araya geldiğinde, bizimle de bir toplantı yaptı. Sayın Putin altını çizerek bize aynen şunu söyledi: 'İkili ilişkileri 24 Kasım'dan önceki haline, hatta daha ötesine taşıyalım.' Biz iş dünyası için bu çok güzel ve önemli şey. Demek ki sorunlar çözülecek. İki ülke ilişkileri bölgenin huzur ve istikrarı için çok önemli. Bu bağlamda ben bu yakınlaşmanın oldukça çok yararlı olduğuna inanıyorum. Bu, yapılacak çalışmalara olumlu katkı sağlayacak ve sosyal ve kültürel birlikteliğini geliştirecek."

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"RUSYA VE TÜRKİYE ARTIK BİRBİRİNDEN KOPAMAZ"

Vardan sözlerine şöyle devam etti: "Akkuyu nükleer santrali ve Türk Akımı doğalgaz boru hattı gibi projelerle ilgili çalışmaların başlaması çok önemli. Rusya'da Türk inşaat firmaları ve şirketlerimizin faaliyetlerinin arttırılması da çok önemli bizim için. Yeni projelerin olması, kalan projelerin devam etmesi ve tüm bu gelişmelerin iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğine, yatırımlara önemli katkılarının olacağına inanıyoruz. Rusya ve Türkiye birbirinden artık kopamaz. İki ülke ileriye dönük olarak birbirine yardımcı olmalı. Biz iş dünyası buna inanıyor ve bu süreçte elimizden gelen katkıyı sunmak istiyoruz."

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