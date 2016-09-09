Üzüm üreticisine bayram müjdesi

AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin, bayramdan sonra piyasadan üzüm almaya başlayacağını bildirdi.

Berber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta AK Parti Manisa milletvekilleri Murat Baybatur, İsmail Bilen, Selçuk Özdağ, Uğur Aydemir ve kentteki ziraat odalarının başkanlarıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'i ziyaret ettiklerini söyledi.

Bakan Çelik'e üzüm üreticilerinin sorunlarını aktardıklarını belirten Berber, toplantıdan olumlu sonuçlar alındığını ifade etti. Berber, şunları kaydetti:

"Üzümde dört önemli gelişme var. Birincisi bağ fidanı desteği artık verilmeyecek. İkincisi ise ilçe bazında yetiştirilecek ürüne göre destekleme yapılacak. Üçüncü olarak üzümde rekoltenin açıklanmasını da bundan sonra Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yapacak. Bakanlık, Tarım Kredi Kooperatifi kanalıyla bayram sonrasında üzüm alımlarına başlayacak. Tarım Kredi Kooperatifinin hali hazırda aldığı üzümü koyacak deposu yok, ama gerekli görüşmeler yapıldı ve bununla ilgili Tariş'in uygun olan depoları kullanılacak. Tariş'in depoları ve başka depoların da kullanılması suretiyle Tarım Kredi Kooperatifi, diğer ilgili kurumlar gibi bayramdan sonra piyasadan üzüm almaya başlayacak."