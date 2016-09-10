Şirketin anahtarını FETÖ’ye vermiş

FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan ancak yaşlı ve hasta olduğu gerekçesiyle serbest kalan Mustafa Kavurmacı’nın evinde şok belge çıktı. Belgede, Forum İnşaat’ın mal varlığının Gülen örgütüne ait olduğu belirtiliyor

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finansal destek vermek suçundan gözaltına alınan daha sonra alzheimer hastası olması ve ilerlemiş yaşı nedeniyle savcılık talimatıyla Emniyet'te serbest kalan Aydınlı Grup Onursal Başkanı Mustafa Şevki Kavurmacı'nın işyerinde skandal bir belge ele geçirildi.

FETÖ OPERASYONU KAPSAMINDA 56 KİŞİNİN MAL VARLIĞINA EL KONULDU



KAVURMACI İTİRAF ETTİ

Emniyet, Kavurmacı'nın işyerinde beyaz bir zarf üzerine yazılan "Forum İnşaat A.Ş. hisse dağılımı şirket varlığının tamamı hizmete aittir" ibareleri ile karşılaştı. Söz konusu belge Onursal Başkan Mustafa Şevki Kavurmacı'ya emniyetteki sorgusunda soruldu. Kavurmacı, belgenin doğru olduğunu kabul ederek, "Benim Bank Asya'da bulunan hisselerimden ve hesabımdan bana danışılmadan Forum İnşaat'a aktarılmış olabilir. Zarf üzerinde yazılı bulunan yazı da geçen hizmet Gülen hareketidir. Yazının kime ait olduğunu hatırlamıyorum. Bu firmanın daha sonradan satıldığı hakkında bir duyumum var" ifadelerini kullandı. Soruşturma dosyasına giren Kavurmacı'nın ifadesi ve ele geçirilen belge üzerine Aydınlı Grup ve Forum İnşaat'ın bağlantısı ile ilgili ayrıntılı inceleme başlatıldı.

EVİNDE CV'LER BULUNDU

Kavurmacı'nın evinde yapılan incelemelerde de aralarında profesör ve doçentlerin de olduğu çok sayıda akademisyene ait CV bulundu. Mustafa Şevki Kavurmacı'ya CV'lerin hangi amaçla kendisinde bulunduğu soruldu. Kavurmacı akademisyenlerin maddi yardım için CV'lerini göndermiş olabileceklerini söyledi.

ÖMER KAVURMACI TUTUKLANDI

TUSKON üyesi 208 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınan 79 işadamından aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı ve Güllüoğlu Baklavaları'nın sahibi Faruk Güllüoğlu'nun da bulunduğu 27 kişi "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmıştı.