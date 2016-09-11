Yeraltı için 1 milyonluk sondaj

Enerji Bakanı Albayrak, yeraltı zenginliklerinin ortaya çıkarılması için 1 milyon metrelik sondaj talimatı verdi. Sondajlarla linyit rezervi 20 milyar tona çıkacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin yeraltı zenginliklerinin tam olarak ortaya çıkarılması için harekete geçti. Daha önce Türkiye'nin jeofizik ve jeokimya haritalarının çıkarılması için çalışma başlattıklarını söyleyen Albayrak, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'ne (MTA) 2017 yılı için 1 milyon metrelik sondaj talimatı verdi. Bu rakam MTA'nın da rekoru olacak. Türkiye'nin tüm bölgelerinde yapılacak sondajlarla, yer altındaki tüm zenginlikler ortaya çıkacak, keşfedilmeyi bekleyen yeni cevherler ekonomiye kazandırılacak. MTA, 2015'te 330 bin metre sondaj yapmıştı.

KÖMÜR REZERVİNE DOPİNG

MTA'nın yeni sondaj hedefinde öncelik Türkiye'nin kömür rezervlerinde bugüne kadar tespit edilemeyen yeni kaynakları bulmak. 2006'da başlatılan yeni sondaj hamleleriyle 10 yılda 7 milyar ton kömür rezervi bulundu. Bu rezervlerin kalorifik değerleri de 1250 ile 2500 kalori arasında değişiyor. Son keşifler, Türkiye'nin toplam 15 milyar tonluk linyit rezervinin de neredeyse yarısını oluşturuyor. 1 milyon metre sondaj hamlesiyle, bu rezervin 20 milyar tona çıkarılması hedefleniyor.

10 MİLYARLIK İTHALAT

Yeni sondajlarla ithalatta önemli bir yer tutan madenlerin yerli kaynaklardan tedarik miktarı da artacak. Başta demir, bakır, altın, alüminyum olmak üzere Türkiye birçok önemli madenin ithalatına milyarlarca dolar kaynak ayırıyor. Maden ithalatına 2014'te 15 milyar, 2015'te 10 milyar dolar harcandı.

NÜKLEERE DE YERLİ KAYNAK

Yeni hamle ile önemli ithalat miktarına sahip madenlerin yanında ileri teknoloji hammaddelerinin aranması, üretilmesi ve ekonomiye kazandırılması da hedefleniyor. Özellikle nükleer santrallerin hammaddelerini de yerli kaynaklarla sağlaması amaçlanıyor