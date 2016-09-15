LBV Varlık Yönetimi Şirketi Başkanı Meyer, "İran dünya pazarlarına açıldığı zaman, gazı ve petrolü Avrupa'ya aktarmanın tek yolu Türkiye'den geçecek. Türkiye çok önemli bir pozisyonda bulunuyor. Türkiye'nin geleceği parlak" dedi.

Londra merkezli LBV Varlık Yönetimi Şirketinin Başkanı Cornelia Meyer, "İran dünya pazarlarına açıldığı zaman, gazı ve petrolü Avrupa'ya aktarmanın tek yolu Türkiye'den geçecek" dedi.

Meyer, Türkiye'nin jeopolitik konumu dolayısıyla enerji aktarımı konusunda dünyada başı çeken ülkeler arasında yer aldığını söyledi.

Dünyada üretilen ham petrolün yüzde 5'inin Türkiye üzerinden geçtiğine işaret eden Meyer, "İran dünya pazarlarına açıldığı zaman, gazı ve petrolü Avrupa'ya aktarmanın tek yolu Türkiye'den geçecek" diye konuştu.

Tükiye'nin doğru düzenlemelerle, üstleneceği risklerin karşılığını yeterince alacağını vurgulayan Meyer, "Jeopolitik olarak bulunduğunuz noktada kimse sizin çevrenizden dolaşamaz." ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE ÇOK ÖNEMLİ POZİSYONDA"

Türkiye'nin enerji merkezi olma yolunda ilerlediğine işaret eden Meyer, "Türkiye, dünyada en çok enerji transfer edilen ülkelerden biri. Türkiye çok önemli bir pozisyonda bulunuyor. Ancak bölge istikrara kavuşmalı ki daha fazla ticaret yapabilesiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Meyer, Türkiye'nin bölgede bir çok şeyi başarabilecek potansiyelinin bulunduğunu fakat bunun için önce bölgede tansiyonun düşmesi gerektiğini belirterek, "Türkiye'nin geleceği parlak. Sizler, Suriye'yi de yeniden inşa etmeye yardım edecek, İran'ın Batı ülkelerine açılmasını sağlayacak insanlar olabilirsiniz. "dedi.

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