"Asgari ücret 1.300 TL'nin altına düşmeyecek"

Başbakan Yıldırım, “Asgari ücret 1300 TL altında olmayacak, aradaki farkı Maliye Bakanlığı karşılayacak” dedi.

MALİYE BAKANLIĞI KARŞILAYACAK

Başbakan Binali Yıldırım, asgari ücretle ilgili "26 Ocak'tan itibaren bin 300 lira net uygulanmaya başladı. Önümüzdeki ay vergi diliminin değişmesinden sonra bazı asgari ücretlilerin aldığı para bin 300 liranın altına düşebiliyor. Bunu önlemek için bir çalışma yaptı Maliye Bakanlığımız. Böylece yıl sonuna kadar vergi dilimi ne olursa olsun bin 300 liranın altında asgari ücret ödemesi olmayacak. Aradaki farkı Maliye Bakanlığı karşılamış olacak. Yani aynı ücreti yıl sonuna kadar almaya devam edecekler, vergiden dolayı kayıpları olmayacak." dedi.

Asgari ücrette üst vergi dilimine geçilmesi durumunda 1300 TL'de 70 lira düşüş gündeme gelecekti.

ASGARİ ÜCRET DÜŞECEK Mİ?

ASGARİ ÜCRETTE 70 TL BİLMECESİ