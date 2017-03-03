Nokia Türkiye’de yerlileşecek

Nokia Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kırçuval, Türkiye'de Ar-Ge yatırımlarına hız vereceklerini belirterek, sektörde yerlileşmek için de çalışmalara başladıklarını söyledi.

Nokia'nın nostaljik telefonlarından Nokia 3310'un yılın ikinci çeyreğinde Türkiye'ye geleceğini söyleyen Kırçuval, "2020'li yıllardan itibaren 5G ve nesnelerin interneti daha fazla kullanılacak. Bu nedenle bu konudaki yatırımlarımız artacak" diye konuştu. Barselona'da düzenlenen Dünya Mobil Kongresi'nde SABAH'ın sorularını yanıtlayan Nokia Türkiye CEO'su Kırçuval, Nokia'nın mobil dünyadaki çalışmalarına dikkat çekerek, Nokia'nın en büyük önemi kalite konusuna verdiğini söyledi. Kırçuval, tüm dünyada ilgi ile karşılanan Nokia 3310'un da yılın ikinci çeyreğinde Türkiye'ye getirileceğini ifade etti. Fiyatı konusunda henüz net bir karar alınmadığını söyleyen Kırçuval, "Uygun fiyatlarla gelecek" dedi. 3310'un Türkiye'de de büyük bir ilgi görmesini beklediklerini belirten Kırçuval, "3310 nostalji bir telefon. Dolayısıyla insanlar 3310 ile ilgilenecekler ve yoğun şekilde kullanacaklar diye düşünüyorum" ifadesini kullandı.



YERLİ ÜRETİMLE İLGİLİ ÇALIŞIYORUZ

Murat Kırçuval, Türkiye'deki yerlileşme çalışmaları hakkında da bilgi vererek, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın sektöre şart koştuğu yerlileşme oranlarına da uyum sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Yerli üretimle ilgili çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Kırçuval, "Türkiye dinamik bir pazar olduğu için şartlara uymak zorundasınız. Yerlileşme çalışmaları noktasında da önümüzdeki gelişmelere göre çalışmalarımızın artarak devam ettirilmesini hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

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