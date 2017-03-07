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'ten 'Avro Bölgesi'ne kritik uyarı!

AA
  • Giriş Tarihi: 7.3.2017 21:06 Güncelleme Tarihi: 7.3.2017 21:13
Moody's'ten 'Avro Bölgesi'ne kritik uyarı!
Moody's'ten 'Avro Bölgesi'ne kritik uyarı!

Moody’s, Avro Bölgesi’nde bu yıl içinde politik risklerin yükselebileceği uyarısında bulundu.

tarafından, Avro Bölgesi'nde bu yıl içinde politik risklerin yükselebileceği uyarısı yapıldı.

Moody's'ten yapılan açıklamada, Yunanistan dışında Avro Bölgesi'nden herhangi bir üye ülkenin ayrılması riskinin düşük olduğu, mevcut risklerin ise daha çok (AB) karşıtı siyasi partilerin güç kazanmasından kaynaklanabileceği ifade edildi.

AB BİR DİPLOMATİK SKANDALA DAHA İMZA ATTI

AB karşıtı partilerin ülkelerini Avro Bölgesi'nin dışına çıkarabilecek yeterlilikte destek almasının zor olduğu, öte yandan bu siyasal hareketlerin politik ajandayı olumsuz etkileyebileceği belirtildi.

Avro Bölgesi'nde bu yıl içinde politik risklerin yükselebileceği kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Moody's EMEA Bölgesi Baş Ekonomisti Collin Ellis, "Yunanistan hariç herhangi üye bir ülkenin Avro Bölgesi'nden çıkma ihtimalini düşük görüyoruz, fakat gelecekteki seçimlerin sonucuna göre önümüzdeki aylarda bu olasılık artabilir" ifadesini kullandı.

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