Yüksek faize tepkisini dün de sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ben faize karşıyım, iyice inmesi lazım” dedi. 16 Nisan’dan sonra daha güzel bir Türkiye olacağını söyleyen Erdoğan, “Batı’nın yöneticileri işte bunun için bizi kıskanıyor” diye konuştu

Aralık ayında katıldığı DEİK Genel Kurulu'nda "Faiz tek kelimeyle zulümdür" diyerek tepkisini dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yine faizin inmesi gerektiğini tekrarladı. Beştepe Külliyesi'nde düzenlenen 'Güzel Bir Türkiye İçin Tabii Ki Evet Programı'nda konuşan Erdoğan, geçmişte faiz ve enflasyonun çok yükseldiği dönemler olduğuna dikkat çekerek, "Göreve geldiğimizde devletin borçlanma faizi yüzde 63'tü, 4.6'ya indirdik. Ben faize karşıyım, faizin iyice inmesi lazım. Hükümetimiz KOBİ'lere krediler açıyor. Bunları iyi takip edin" dedi. Güzellik uzmanları ile bir araya gelen Erdoğan, şu mesajları verdi:

İLERİ GÖTÜRDÜK: 14 yılda ülkede sessiz devrim gerçekleştirdik. Bunu ben değil bize bugün saldıran Batı konuşuyor. Kişi başına milli geliri 3 bin 500 dolardan 11 bin dolara çıktı. Biz aldığımız Türkiye'yi geri götürmedik, ileri götürdük.

BU HAYAT HARAM OLSUN: Biz bu millete aşığız, biz dertliyiz. Eğer vatandaşımın derdiyle dertlenemez, o problemi çözemezsek bu hayat bize haram olsun.

TÜRKLER ÇILDIRDI: Benim meşhur çılgın projem Kanal İstanbul'un hazırlıklarını yapıyoruz. 25 havalimanımız vardı, şimdi sayı 59 oldu. Biz eskiden öyle kolay kolay uçağa binemezdik. Ama şimdi uçak yolculuğu otobüs yolculuğuna döndü. Bizi Batı'nın yöneticileri bundan kıskanıyor. Hani eskiden görüyorduk ya 'Çılgın Türkler' diye. 'İşte bu Türkler çıldırdı' diyorlar, birincilikleri alıyorlar diyorlar. Kararlılıkla yola devam ediyoruz.

LAF DEĞİL İCRAAT: Şu anda doğalgazın ulaşmadığı ilimiz kalmadı. Biz geldiğimizde 6 vilayette vardı 81 vilayetin tamamına doğalgaz ulaştırılmış oldu. Modern olmak bu işte. Bunlar çağdaş olmak nedir, modern olmak nedir, bunu da bilmiyorlar. Lafla olmuyor bu iş, icraatla oluyor.

PATİNAJ OLMAYACAK: Anayasa değişikliğiyle gelen yeni sistem ülkemizin demokraside ve ekonomide ulaşmak istediği hedeflere yürüyüşünü kolaylaştıracak. Daha hızlı gideceğiz, patinaj olmayacak.

2023 İKİ KATI OLACAK: Ben şuna inanıyorum. Ekonomide nasıl büyüdüysek bundan sonra bunu katlayarak büyüyeceğiz. İnşallah 2023 en az bunun iki katı olacak. Bunu görüyorum. Ve Türkiye altyapısıyla, üst yapısıyla büyümeyi hızlandırarak devam ettirecektir. Dünyanın en gelişmiş 20 ülkesinden biri olarak G20'deyiz.



EKONOMİ KATLANARAK BÜYÜYECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında ekonomideki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulunurken "Bugüne kadar ekonomide nasıl büyüdüysek bundan sonra da bunu katlayarak büyüyeceğiz" dedi. Erdoğan "Ülkemizde pek çok kişi '16 Nisan'dan sonra ne olacak' sorusunu soruyor. Bu soruya en güzel cevabı sizler vermişsiniz. Söyleyeyim. Daha güzel bir Türkiye olacak" dedi. "Ekonomide, yatırımda ve istihdamda daha güzel bir Türkiye göreceğiz" diye sözlerine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, ulaşımda daha ileri gideceğini belirtti. Erdoğan, şöyle devam etti: "Biz gelmeden önce Sayın Sezer, rahmetli Ecevit'e Anayasa kitapçığı fırlattı. Halbuki ikisi de aynı siyasi anlayıştan. Türkiye'de ekonomi deprem geçirdi. Bir gecede yüzde 7500 faiz görüldü. Bunlar belli bir azınlık için. Enflasyonun yüzde 100'ün üzerine çıktığı günler oldu. Devletin borçlanma faizi yüzde 4.6'ya kadar indirdik. Ben faize karşıyım." Şu anda Avrupa'nın altıncı ekonomisi olduğumuzu söyleyen Erdoğan, "Bunları yeterli bulmuyoruz. Onlar buralara nasıl gelmiş? O zaman biz de bunları yapalım istiyoruz" dedi.



KÜRSÜDE İMZALADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, güzellik uzmanlarının tıbbi cihaz kapsamına girmeyen cihazları kullanarak tıbbi amaçlı olmayan işlemleri yapabilmesini düzenleyen Bakanlar Kurulu kararını da kürsüde imzaladı. Erdoğan, "Sorunlarınızın çözümü konusunda elimizden geleni yapmak görevimiz. Büyük ihtimalle kampanya sebebiyle gecikti. Burada Bakanlar Kurulu kararını onaylayacağım" dedi.



