Devletin zirvesi, 17-25 Aralık kumpasından sonra bir kez daha hedef tahtasına konulan Halkbank’ı masaya yatırdı. “THY ve Halkbank’ta aynı yöntemi kullanıyorlar. Hiçbir hukuk dışı işlem yok” sonucuna varıldı

Devletin zirvesi, aynı güçler tarafından bir kez daha hedef tahtasına konulan Halkbank olayını masaya yatırdı. Bankanın genel müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın ABD'de tutuklanmasının perde arkası yapılan toplantıda ele alındı. "Türk bankalarının uluslararası piyasalarda büyümesi rahatsızlık yarattı. THY ve Halkbank'ta aynı yöntem kullanılıyor. Senaryo hazırlanmış, ona göre hareket edildiği izlenimi veriyor" sonucuna varılan toplantıda şu tespitlere yer verildi:



AÇIK VE ŞEFFAF ÇALIŞIYOR:

Halkbank açık ve şeffaf bir şekilde çalışıyor. Uluslararası kuruluşlara ve ilgililere gönderilen belgelerde de bu net olarak görülüyor. Bankacılık kodu olarak gönderilen belgelerin hepsinde işlemlerde en ufak bir uluslararası bankacılık kuralının ihlal edilmediği ortada. Bankacılık işlemleri olarak bakıldığında ne o dönem ne de sonrasında kural dışılık söz konusu. Altınla ödemeler zaten yapılıyor.



BANKALAR GÜÇLENİNCE:

Türk bankaları kendilerine uluslararası camiada önemli alan açtı. Uluslararası sermaye hareketlerinden pay almaya başladılar. Birileri de bu durumda kaybetmeye başladı. Rekabeti yanlış şekilde ve kuralsızca sürdürme çabası var. Bunu da belden aşağı yapıyorlar. Görünen bunun işaretleri.



ELLERİNDE TEK BİR BELGE YOK

THY'YE YAPILANA BENZİYOR:

Halkbank'a yapılan muamele THY'nin büyümesinden rahatsız olup uçuşlara cihaz yasağı getirilmesine benziyor, aynı yöntemi kullanıyorlar. Rekabetin haksız şekilde yapılmasına ilişkin bir örnek bu. Bankanın yaptığı uygulamaların uluslararası kurallara aykırı olduğunu gösteren tek bir belge yok ellerinde. Ne ihlale ilişkin belge ne de uluslararası suç teşkil edecek durum var. Yapılan işlemlerin hepsi ortada, gerekli yerlere de iletildi. Banka yönetimi açısından da böyle bir işlem söz konusu değil.